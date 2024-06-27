Политика Венгрия требует признать "традиционно венгерским" все Закарпатье, - СМИ

2024-06-27 16:05

Венгрия требует, чтобы Украина признала "традиционно венгерской" всю территорию Закарпатья.

Европейская правда публикует требования Будапешта по защите прав нацменьшинств, переданные Киеву еще в январе. По данным журналистов, основным и наиболее спорным пунктом стало определение мест с особым уровнем гарантии прав венгров.

В украинском законодательстве такими местами являются населенные пункты "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% в течение последних 100 лет).

Однако Венгрия хочет, чтобы Украина признала "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, в том числе и те, где венгры не жили. Они руководствуются переписью 2001 года, однако с тех пор количество венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое, отмечают журналисты.

Также Будапешт хочет, чтобы Украина отменила норму о 10%, что позволит признавать "венгерской территорией" места, где когда-либо жили представители нацменьшинства. Они требуют сделать этот процесс автоматическим.

Также Европравда публикует перечень других 10 требований Венгрии:

Обеспечить на законодательном уровне отсутствие возможности единоличного права директоров школ менять решение о преподавании определенных предметов на украинском/венгерском (кроме "Украинского языка", "Украинской литературы" и "Истории Украины").

Обеспечить использование венгерского языка во всем образовательном процессе, в том числе возможность его использования во время всех других мероприятий, встреч, заседаний, а также в процессе создания имиджа заведения.

Восстановить на законодательном уровне статус "школа нацменьшинства" с обучением на венгерском.

Обеспечить право выбора языка обучения для вузов и учреждений профтехобразования, в том числе частных.

Обеспечить возможность по заявлению выпускников получить перевод на венгерский язык заданий ВНО и НМТ (кроме заданий по украинскому языку и литературе, иностранным языкам).

Территориальной сферой применения законодательства об использовании языков является не "административная единица", а "населенный пункт" (который юридически не является админединицей).

Наличие соответствующего процентного количества населения не дает автоматического права на использование языка, нужно еще принятие соответствующего решения местными властями. Просьба не связывать применение языковых прав с решением какого-либо органа (например, местного совета) при условии соблюдения необходимого соотношения численности населения, а обеспечить их нацменьшинству в соответствии с законом (с учетом данных последней переписи населения - пока 2001 года).

Языковые ограничения в повседневной жизни и непропорциональное наказание за нарушение языковых правил. Просим на законодательном уровне полностью снять языковые ограничения в отображении топонимов и географических названий на языке нацменьшинства, в контактах с органами госвласти и в учреждениях здравоохранения, во время спортивных мероприятий, в области туризма, а также относительно обязательного отображения информации на украинском или использования субтитров при распространении любой публичной информации.

Отмена концепции культурной автономии. Просим включить понятие культурной автономии в правовую систему и обеспечить право свободного использования нацсимволики и право свободно отмечать национальные праздники.

Ограничение использования венгерского в политической жизни, введение обязательного владения государственным языком в общественной жизни и отмена возможности независимого политического представительства. Просим обеспечить свободное использование языков во время парламентских и местных выборов и референдумов, отменить условности по использованию языка нацменьшинства в общественной жизни и обеспечить права на представительство в парламенте.

Требования Венгрии

В конце января этого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород.

На пресс-конференции с главой МИД Украины и главой Офиса президента он заявил, что Будапешт просит вернуть венгерскому нацменьшинству все права, которые у него были до 2015 года.

Напомним, еще в декабре Верховная Рада приняла закон о правах нацменьшинств в отдельных сферах. Во время работы над ним учитывали позицию Венгрии.