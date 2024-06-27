Венгрия требует признать "традиционно венгерским" все Закарпатье, - СМИ
2024-06-27 16:05
Венгрия требует, чтобы Украина признала "традиционно венгерской" всю территорию Закарпатья.
Европейская правда публикует требования Будапешта по защите прав нацменьшинств, переданные Киеву еще в январе. По данным журналистов, основным и наиболее спорным пунктом стало определение мест с особым уровнем гарантии прав венгров.
В украинском законодательстве такими местами являются населенные пункты "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% в течение последних 100 лет).
Однако Венгрия хочет, чтобы Украина признала "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, в том числе и те, где венгры не жили. Они руководствуются переписью 2001 года, однако с тех пор количество венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое, отмечают журналисты.
Также Будапешт хочет, чтобы Украина отменила норму о 10%, что позволит признавать "венгерской территорией" места, где когда-либо жили представители нацменьшинства. Они требуют сделать этот процесс автоматическим.
Также Европравда публикует перечень других 10 требований Венгрии:
- Обеспечить на законодательном уровне отсутствие возможности единоличного права директоров школ менять решение о преподавании определенных предметов на украинском/венгерском (кроме "Украинского языка", "Украинской литературы" и "Истории Украины").
- Обеспечить использование венгерского языка во всем образовательном процессе, в том числе возможность его использования во время всех других мероприятий, встреч, заседаний, а также в процессе создания имиджа заведения.
- Восстановить на законодательном уровне статус "школа нацменьшинства" с обучением на венгерском.
- Обеспечить право выбора языка обучения для вузов и учреждений профтехобразования, в том числе частных.
- Обеспечить возможность по заявлению выпускников получить перевод на венгерский язык заданий ВНО и НМТ (кроме заданий по украинскому языку и литературе, иностранным языкам).
- Территориальной сферой применения законодательства об использовании языков является не "административная единица", а "населенный пункт" (который юридически не является админединицей).
- Наличие соответствующего процентного количества населения не дает автоматического права на использование языка, нужно еще принятие соответствующего решения местными властями. Просьба не связывать применение языковых прав с решением какого-либо органа (например, местного совета) при условии соблюдения необходимого соотношения численности населения, а обеспечить их нацменьшинству в соответствии с законом (с учетом данных последней переписи населения - пока 2001 года).
- Языковые ограничения в повседневной жизни и непропорциональное наказание за нарушение языковых правил. Просим на законодательном уровне полностью снять языковые ограничения в отображении топонимов и географических названий на языке нацменьшинства, в контактах с органами госвласти и в учреждениях здравоохранения, во время спортивных мероприятий, в области туризма, а также относительно обязательного отображения информации на украинском или использования субтитров при распространении любой публичной информации.
- Отмена концепции культурной автономии. Просим включить понятие культурной автономии в правовую систему и обеспечить право свободного использования нацсимволики и право свободно отмечать национальные праздники.
- Ограничение использования венгерского в политической жизни, введение обязательного владения государственным языком в общественной жизни и отмена возможности независимого политического представительства. Просим обеспечить свободное использование языков во время парламентских и местных выборов и референдумов, отменить условности по использованию языка нацменьшинства в общественной жизни и обеспечить права на представительство в парламенте.
Требования Венгрии
В конце января этого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород.
На пресс-конференции с главой МИД Украины и главой Офиса президента он заявил, что Будапешт просит вернуть венгерскому нацменьшинству все права, которые у него были до 2015 года.
Напомним, еще в декабре Верховная Рада приняла закон о правах нацменьшинств в отдельных сферах. Во время работы над ним учитывали позицию Венгрии.