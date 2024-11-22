Политика США ввели новые масштабные санкции против банков рф

2024-11-22 16:31

США ввели новые масштабные санкции против роССийского финансового сектора. Под санкции впервые попал Газпромбанк, через который западные страны покупают у россии газ, сообщил минфин США.

Так, в черный список США попал и сам Газпромбанк, и шесть его дочерних компаний в Люксембурге, Гонконге, Кипре, Швейцарии и Южной Африке.



Газпромбанк - последний крупный банк россии, не находившийся под санкциями США. Ранее санкции против этого финучреждения ввели Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.



Указано, что кремль через Газпромбанк "закупает военное оборудование для ведения войны против Украины", а также проводит выплаты военным и их семьям.



Кроме того, новый пакет санкций США затрагивает еще более 50 российских банков, связанных с международной финансовой системой, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников центробанка россии.



Также минфин США объявил предупреждение о санкционных рисках, связанных с российской системой передачи финансовых сообщений - аналогом системы SWIFT, которую россия создала и использует для обхода санкций.



"Предпринятые масштабные действия усложнят Кремлю возможность избегать санкций США, а также усложнят финансирование и вооружение собственной армии", - заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен.