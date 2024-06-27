Некоторые украинцы останутся без субсидий уже с 1 июля: что нужно знать

2024-06-27 18:26

Некоторым категориям получателей жилищных субсидий необходимо обновить данные.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершает автоматическую обработку лицевых счетов, однако некоторым категориям получателей жилищных субсидий необходимо обновить данные до 1 июля.

Об этом сообщил заместитель главы Главного управления ПФУ в Запорожской области Сергей Каменченко, пишет "Суспільне".

Сергей Каменченко сообщил, что согласно изменениям, внесенным Постановлением №521 Кабинета министров Украины (КМУ) от 8 мая 2024 года, некоторым категориям получателей жилищных субсидий необходимо обновить свои данные, так как выплаты будут прекращены с 1 июля.

"После 1 июня до 1 июля люди должны обратиться для того, чтобы оформить все эти жилищные субсидии по новым установленным документам. Ведь выплаты (ранее оформленные субсидии — ред.) продолжаются только до 1 июня. Потому что прошел большой промежуток времени", — отметил он.

Для продления получения субсидии необходимо предоставить документы в Пенсионный фонд до 1 июля. Он подчеркнул, что обновить данные следует тем, кто проживал или до сих пор проживает на временно оккупированной территории.

Чтобы обновить документы, люди могут обратиться:

в отделение Пенсионного фонда

отправить документы по почте

подать заявку через вебпортал Пенсионного фонда — там есть соответствующая опция, по которой человек обращается за назначением льгот или субсидий

Напомним, в Министерстве социальной политики инициируют изменения в порядке назначения жилищных субсидий. Изменения коснутся и тех граждан, у которых есть долги за коммунальные услуги.