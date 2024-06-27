Некоторые украинцы останутся без субсидий уже с 1 июля: что нужно знать

Некоторым категориям получателей жилищных субсидий необходимо обновить данные.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершает автоматическую обработку лицевых счетов, однако некоторым категориям получателей жилищных субсидий необходимо обновить данные до 1 июля.
Об этом сообщил заместитель главы Главного управления ПФУ в Запорожской области Сергей Каменченко, пишет "Суспільне".
Сергей Каменченко сообщил, что согласно изменениям, внесенным Постановлением №521 Кабинета министров Украины (КМУ) от 8 мая 2024 года, некоторым категориям получателей жилищных субсидий необходимо обновить свои данные, так как выплаты будут прекращены с 1 июля.
"После 1 июня до 1 июля люди должны обратиться для того, чтобы оформить все эти жилищные субсидии по новым установленным документам. Ведь выплаты (ранее оформленные субсидии — ред.) продолжаются только до 1 июня. Потому что прошел большой промежуток времени", — отметил он.
Для продления получения субсидии необходимо предоставить документы в Пенсионный фонд до 1 июля. Он подчеркнул, что обновить данные следует тем, кто проживал или до сих пор проживает на временно оккупированной территории.
Чтобы обновить документы, люди могут обратиться:
Напомним, в Министерстве социальной политики инициируют изменения в порядке назначения жилищных субсидий. Изменения коснутся и тех граждан, у которых есть долги за коммунальные услуги.