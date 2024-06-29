ВОЙНА В Украине Новые правила пересечения границы: кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 июля

2024-06-29 14:30

 

С 1 июля 2024 года в Украине вступают в действие существенно обновленные правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Эти изменения являются результатом комплексного пересмотра законодательства в условиях продолжающегося военного положения, в частности, закона № 3633-ІХ и постановления Кабинета Министров № 366.

Об этом пишет "Новини live".

Так, с 1 июля станет обязательным предъявление военно-учетных документов. Мужчины, имеющие право на выезд, должны по требованию работника Госпогранслужбы предъявить военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение и т.п.). Проверка может производиться в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Право на выезд за границу в июле будут иметь:

  • Лица с инвалидностью
  • Лица, сопровождающие супругу/супруга с инвалидностью
  • Лица, сопровождающие родителей с инвалидностью I или II группы
  • Лица, осуществляющие постоянный уход за людьми с инвалидностью I или II группы
  • Родители, опекуны, попечители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет
  • Родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы
  • Бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, сопровождающие детей с инвалидностью
  • Попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными
  • Лица, нуждающиеся в постоянном уходе, в сопровождении близких родственников

Разрешение на выезд для студентов в рамках академической мобильности будет предполагать также определенные условия. Выехать за границу смогут лица в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения в государственных или коммунальных вузах Украины.

Также есть условие и по уровню образования - получение степени бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления. Выехать студенты смогут всего на один семестр.

Необходимые документы для студентов при пересечении границы:

  • Справка от вузов об участии в программе академической мобильности
  • Подтверждение отсутствия академической задолженности за последние два семестра
  • Документ об уровне владения языком обучения в иностранном заведении
  • Заверенная копия договора об академической мобильности
  • Электронный студенческий билет в приложении "Дія"
  • Военно-учетный документ с соответствующими пометками ТЦК и СП

Напомним, также с 1 июля в Украине могут мобилизовать три категории студентов.

Кроме того, в июле сохранится право на выезд для водителей, осуществляющих перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, а также спортсменов и тренереров для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

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