Новые правила пересечения границы: кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 июля

С 1 июля 2024 года в Украине вступают в действие существенно обновленные правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Эти изменения являются результатом комплексного пересмотра законодательства в условиях продолжающегося военного положения, в частности, закона № 3633-ІХ и постановления Кабинета Министров № 366.
Об этом пишет "Новини live".
Так, с 1 июля станет обязательным предъявление военно-учетных документов. Мужчины, имеющие право на выезд, должны по требованию работника Госпогранслужбы предъявить военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение и т.п.). Проверка может производиться в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Право на выезд за границу в июле будут иметь:
Разрешение на выезд для студентов в рамках академической мобильности будет предполагать также определенные условия. Выехать за границу смогут лица в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения в государственных или коммунальных вузах Украины.
Также есть условие и по уровню образования - получение степени бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления. Выехать студенты смогут всего на один семестр.
Необходимые документы для студентов при пересечении границы:
Напомним, также с 1 июля в Украине могут мобилизовать три категории студентов.
Кроме того, в июле сохранится право на выезд для водителей, осуществляющих перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, а также спортсменов и тренереров для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.