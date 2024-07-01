ВОЙНА В Украине Украина уже серийно выпускает ударные дроны с дальностью более 1000 км

2024-07-01 13:32

Украина серийно выпускает дальнобойные ударные дроны, которые используются для ударов по стратегическим объектам врага на расстоянии более 1000 км. Об этом в интервью АрмияInform рассказал генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Он отметил, что на россии огромные ресурсы и сверхмощная промышленность, поэтому украинцам пришлось стать более нелинейными и инновационными.

"Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать", - сказал директор госконцерна.

Он акцентировал, что достижения в некоторых сферах, где мы опережаем врага, стали возможны благодаря титаническим усилиям работников наших оборонных предприятий.

"То, в чем нам их удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы скорее овладеваем новыми для нас технологиями", - заявил гендиректор Укроборонпрома.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стало известно, какие именно дроны используются для ударов по стратегическим объектам врага

2024-06-30 16:30

Новым главой Укроборонпрома назначен 31-летний Герман Сметанин - что о нем известно

2023-06-28 13:34

Сенаторы США настаивают на предоставлении Украине новейших ударных дронов Gray Eagle

2022-11-25 20:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украина уже серийно выпускает ударные дроны с дальностью более 1000 км

2024-07-01 13:32

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала вротжение рф геноцидом украинского народа

2024-07-01 11:33

фото Во временно оккупированном Мариуполе партизаны заметили колонну техники с ранеными рашистами

2024-07-01 09:37

30 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины уже очищены от мин

2024-07-01 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украина уже серийно выпускает ударные дроны с дальностью более 1000 км 2024-07-01 13:32
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала вротжение рф геноцидом украинского народа 2024-07-01 11:33
фото Во временно оккупированном Мариуполе партизаны заметили колонну техники с ранеными рашистами 2024-07-01 09:37
30 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины уже очищены от мин 2024-07-01 08:26