ВОЙНА В Украине Украина уже серийно выпускает ударные дроны с дальностью более 1000 км

2024-07-01 13:32

Украина серийно выпускает дальнобойные ударные дроны, которые используются для ударов по стратегическим объектам врага на расстоянии более 1000 км. Об этом в интервью АрмияInform рассказал генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Он отметил, что на россии огромные ресурсы и сверхмощная промышленность, поэтому украинцам пришлось стать более нелинейными и инновационными.

"Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать", - сказал директор госконцерна.



Он акцентировал, что достижения в некоторых сферах, где мы опережаем врага, стали возможны благодаря титаническим усилиям работников наших оборонных предприятий.



"То, в чем нам их удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы скорее овладеваем новыми для нас технологиями", - заявил гендиректор Укроборонпрома.