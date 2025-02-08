ВОЙНА В Украине Сырский заявил, что 66% вражеской военной техники сейчас уничтожают именно дронщики

2025-02-08 10:31

В январе 66% вражеской военной техники были выведены из строя в результате работы украинских ударных БПЛА разных типов. Наибольшая доля поражений приходится на FPV-дроны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в Телеграмм .

Он рассказал, что провел совещание по развитию беспилотных систем и РЭБ по итогам первого месяца 2025 года и заслушал отчеты по результатам деятельности бригад и батальонов беспилотных систем.

"Так, в январе 66% российской техники было выведено из строя именно в результате работы ударных БпЛА разных типов. В целом за отчетный месяц наши дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре. Наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны. Лидеры по данному направлению - подразделения БпС 46-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад. Принял решение о награждении командиров подразделений БпС, которые демонстрируют лучшие показатели в уничтожении противника", - заявил Сырский.

Он также заслушал доклады о состоянии дел по приобретению способностей подразделений Сил беспилотных систем, в частности переформирование полков в бригады, наращивание беспилотной составляющей в составе механизированных бригад, а также новейшие образцы комплексов РЭБ и их совместимость с БпЛА.

"На завершающем этапе находится разработка Концепции применения отдельной бригады беспилотных систем СБпС ВС Украины и некоторые другие оргмоменты развития Сил беспилотных систем", - отметил главком.

Отдельное внимание он обратил на доклад J2 (украинской разведки) о формировании россиянами войск беспилотных систем ВС РФ.

"Мы знаем о замыслах противника и его конкретных планах, которые предусматривают до 2030 года 210 тысяч военнослужащих войск БпС в 277 воинских частях и подразделениях. Но в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам. Враг признает высокую эффективность боевого применения подразделений БпС ЗУ Украины, соответствующие задачи, в том числе и асимметричные. Будем развиваться, совершенствоваться, масштабировать достижения на направлении БпС. Однако действовать не только числом, но и умением", - резюмировал Сырский.