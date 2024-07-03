Политика Эммануэль Макрон призвал французов во втором туре выборов активнее противостоять ультраправым

2024-07-03 09:35

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан страны к "демократическому единению" во втором туре парламентских выборов, чтобы противостоять ультраправым. Об этом он сказал после обнародования результатов выборов, сообщает BFMTV.

"Высокое участие в первом туре этих парламентских выборов свидетельствует о важности этого голосования для всех наших соотечественников и стремлении прояснить политическую ситуацию", - заявил президент.

Макрон призвал к "широкому демократическому и республиканскому единению" перед вторым туром голосования, который окончательно определит победителей в мажоритарных округах.

Напомним, 9 июня Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы из-за провала на голосовании в Европарламент своей социал-либеральной партии Возрождения.

Первый тур выборов состоялся 30 июня и принес победу ультраправому Национальному объединению Марин Ле Пен - более 33% голосов. Вторым финишировал левый Новый народный фронт с 27,99%, а третьим - центристский блок Макрона с 20%.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Политика"

Энтони Блинкен заявил, что доверие к американскому лидерству в мире стремительно возросло

2024-07-03 11:21

Эммануэль Макрон призвал французов во втором туре выборов активнее противостоять ультраправым

2024-07-03 09:35

В Конгрессе США поддерживают более широкое применение американского оружия по территории рф

2024-07-02 22:15

Каким видят будущее Украины США: Блинкен дал детальный ответ

2024-07-02 21:37
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Энтони Блинкен заявил, что доверие к американскому лидерству в мире стремительно возросло 2024-07-03 11:21
Эммануэль Макрон призвал французов во втором туре выборов активнее противостоять ультраправым 2024-07-03 09:35
В Конгрессе США поддерживают более широкое применение американского оружия по территории рф 2024-07-02 22:15
Каким видят будущее Украины США: Блинкен дал детальный ответ 2024-07-02 21:37