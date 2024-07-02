Политика Вместо членства в НАТО: какую альтернативу союзники могут предложить Украине – The Hill

2024-07-02 17:37

Украине могут предложить другой вариант вместо членства в Североатлантическом союзе.

На июльском саммите в Вашингтоне НАТО повторит свое обещание предложить Украине членство в будущем, впервые данное на саммите в Бухаресте в 2008 году. Но Североатлантический союз не будет предлагать официальное приглашение присоединиться к конкретному пути к членству.

Об этом пишет The Hill.

Как отмечает издание, даже после завершения войны перспективы членства Украины остаются неопределенными. Поэтому НАТО предлагает альтернативу в виде "обновленной Швейцарии", которая предполагает тесное сотрудничество с НАТО в сфере безопасности и обороны без формального членства.

"Опасения по поводу членства Украины не должны удивлять. Тайна НАТО заключается в том, что с момента окончания Холодной войны оно никогда не допускало страну, которую, по ее мнению, ей, возможно, придется защищать от российской агрессии. Первые две волны расширения в 1999 и в 2004 году, к которым привлекли всех бывших членов Варшавского договора, страны Балтии и Словению, состоялись, когда НАТО и Россия были сосредоточены на развитии отношений сотрудничества", - отмечают журналисты.

Следующие волны охватили страны Западных Балкан, отделенные от России другими членами НАТО. Они могли быть уязвимыми к российскому вмешательству во их внутренние дела, но не к вооруженному нападению, которое привело бы к обязательствам НАТО по коллективной обороне.

А у Финляндии и Швеции были сильные военные силы и большой опыт сотрудничества с НАТО. В отличие от других новых членов они фактически укрепили НАТО с момента присоединения. Вместо того, чтобы эти страны призывали защищать их, НАТО, скорее всего, призовет их помочь защитить других союзников.

Для того, чтобы Украина стала "обновленной Швейцарией", НАТО должна увеличить поддержку в восстановлении оборонно-промышленного сектора Украины и обучении ее Вооруженных сил, а также сотрудничать в сфере безопасности и разведки. Для этого Альянс должен гарантировать стабильный поток поддержки, по меньшей мере, в течение следующего десятилетия.

Кроме того, издание отмечает важность сотрудничества в реформировании экономики и политической системы Украины в соответствии с европейскими стандартами. Этот подход может создать надежный фактор сдерживания России вне НАТО.

"Но этого не произойдет, пока НАТО будет питать иллюзии относительно членства и будет соблазнять Украину добиваться этого", – говорится в статье.

The Hill призывает Альянс сосредоточиться на реализации этой альтернативной модели, отказавшись от фантазий по поводу членства Украины в НАТО.