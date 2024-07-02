Политика Орбан пообещал "первые шаги" к миру во время визита в Киев

2024-07-02 16:05

 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который во вторник впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Киев, накануне анонсировал "первые шаги" для содействия миру в Украине.

Главу венгерского правительства цитирует издание Index, пишет "Европейская правда".

В понедельник вечером Орбан дал интервью М1, в котором рассказал о председательстве Венгрии в Совете ЕС и о том, каких целей Будапешт планирует достичь в ближайшие полгода.

Его спросили, что может сделать Венгрия во время своего председательства, чтобы прекратить войну в Украине. На это он ответил, что первые шаги для содействия миру будут сделаны во вторник.

"Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги", – сказал накануне глава венгерского правительства. Впоследствии стало известно о его визите в украинскую столицу.

Орбан также отметил, что американцев нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне. По его словам, ЕС придется готовиться к ситуации, что рано или поздно россияне и американцы договорятся друг с другом.

"Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы?" – сказал он, добавив, что венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.

Виктор Орбан прибыл в Киев утром 2 июля. Кортеж венгерского премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии.

У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками. Представитель венгерского правительства подтвердил, что важнейшей темой дискуссии станет возможность создания мира.

В конце прошлой недели, напомним, Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Тогда "ЕвроПравде" стало известно, что венгерский лидер на следующей (то есть уже на этой) неделе может встретиться с Зеленским, возможно, в Украине, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.

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