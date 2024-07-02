Политика Владимир Зеленский провел разговор с Марком Рютте, который вскоре возглавит НАТО

2024-07-02 12:27

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который покидает этот пост и вскоре возглавит НАТО. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

"Провел телефонный разговор с моим другом Марком Рютте. Искренне поблагодарил его за все, что он лично, его правительство и народ Нидерландов сделали для Украины. Всю своевременную и масштабную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку", - написал президент.

Зеленский заверил, что продолжит оставаться на связи с Рютте как с новым генеральным секретарем НАТО.

"Поздравил Марка с назначением, обсудили будущее взаимодействие Украины с Альянсом", - добавил он.

Ранее стало известно, что НАТО в ближайшее время назначит ответственного за долгосрочную помощь Украине. Это будет гражданский чиновник Альянса, который будет находиться в Киеве.