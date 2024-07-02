ВОЙНА В Украине Сегодня в Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений света

2024-07-02 13:35

В Украине ограничения электроэнергии действуют в течение суток. Облэнерго в основном будут применять три очереди графиков отключения света, сообщило Укрэнерго во вторник, 2 июля.

"Облэнерго будут применять три очереди графиков почасовых отключений - до 10.00 и с 13.00 до конца суток. С 10.00 до 13.00 - объем ограничений будет уменьшен до двух очередей графиков почасовых отключений", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что причина таких жестких ограничений - это жаркая погода. Ведь потребление электроэнергии растет вместе с повышением температуры воздуха. Сегодня днем ​​в Украине ожидается в среднем +32 градуса.

"Информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, смотрите на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях", - добавили в Укрэнерго.

По состоянию на утро без энергопитания оставался 491 населенный пункт. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Херсонской и Донецкой областях.

По техническим причинам и из-за непогоды обесточивались потребители в Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.

Вчера и сегодня Украина привлекает аварийные поставки электроэнергии из соседних европейских стран.

А в течение текущих суток планируется импорт электричества из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 30 796 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1595 МВт.