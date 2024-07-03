ВОЙНА В Украине Пентагон отреагировал на слухи об отправке солдат КНДР на войну в Украине

2024-07-03 08:24

В Министерстве обороны США пока не видят подтверждений, что Северная Корея отправила свои инженерные войска в поддержку вооруженной агрессии россии против Украины. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

"У меня нет ничего на этот счет", - сказала она.

В то же время, Сингх подчеркнула, что в США осознают позицию КНДР относительно войны россии против Украины.

"Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия россии в Украине, оказывая ей разную военную поддержку, но у меня нет никакой информации о конкретных войсках, которые сейчас направляются на россию", - отметила заместитель представителя Пентагона.

Напомним, ранее южнокорейские СМИ заявили, что Северная Корея в рамках соглашения с россией об "автоматической военной помощи" отправит свои инженерные войска на временно оккупированные территории Донецкой области Украины. Отмечалось, что они могут прибыть в Украину уже в июле.

Напомним, 19 июня диктаторы московии и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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