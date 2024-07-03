ВОЙНА В Украине За сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений

2024-07-03 13:34

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. На Торецком направлении возросло количество вражеских штурмов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 3 июля.

Вчера армия врага нанесла по позициям украинских войск и населенным пунктам два ракетных удара, 45 авиационных ударов (задействовала 67 УАБ), совершила более трех тысяч обстрелов, 81 из них - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки - там произошло около 80% всех противостояний на направлении.

На Лиманском направлении украинские войска помешали 18 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны Донецкой области. На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области. На Торецком направлении агрессор значительно активизировался - совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Покровском направлении защитники отбивали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиново, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области. Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки - провел там более половины своих атак.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковеевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил три штурма наших позиций в районах Водяного и Константиновки Донецкой области. На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение у Работино на Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все четыре атаки россиян успеха не имели.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и ВВТ.