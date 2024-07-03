ВОЙНА В Украине СБУ задержала вербовщицу корректировщиков вражеского огня в Сумской области

2024-07-03 14:31

Служба безопасности задержала агентку фсб рф, пытавшуюся завербовать корректировщиков в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Главной задачей фигурантки был сбор геолокаций и актуальной информации о местных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Для этого женщина регулярно объезжала местность, а также "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров.

Она пыталась установить контакты с бывшими и действующими работниками оборонных заводов. В случае обнаружения "единомышленников" агентка планировала привлечь их к собственной сети информаторов и предложить деньги от ФСБ.

Служба безопасности задержала ее с поличным, когда агентка ФСБ снимала один из объектов на видео.

Предательницей оказалась бывшая медсестра, идеологическая поклонница рашизма. Женщина поддерживала связи со своими родственниками, проживающими в России и поддерживающими вооруженную агрессию против Украины.

Именно через родственников ФСБ дистанционно завербовала фигурантку и определила куратора. Его личность уже установлена ​​Службой безопасности. Им оказался кадровый сотрудник одного из региональных управлений ФСБ.

Для коммуникации между собой российский спецслужбист и его агентка использовали анонимный чат в мессенджере. При обыске у задержанной изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.