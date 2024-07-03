Политика В ISW объяснили, что стоит за визитом Орбана в Киев и может ли прекращение огня остановить агрессию роССии

2024-07-03 19:15

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал визит в Украину 2 июля как возможность показать себя "миротворцем" после того, как его страна взяла на себя председательство в Совете Европейского Союза. Однако то, что предлагает этот известный "друг Путина", не может помочь достичь крепкого мира для Украины.

Прекращение огня, которое предлагает Орбан, только даст России время восстановиться, укрепиться и начать новое наступление, ведь российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в реальных переговорах. Об этом идет речь в аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, использовал свой необъявленный визит в Киев 2 июля, чтобы представить себя как миротворца после начала председательства Венгрии в Совете Европейского Союза (ЕС) 1 июля, но усилия Орбана вряд ли приведут к крепкому миру Украине", – считают аналитики.

Они обратили внимание на то, что венгерское правительство особо подчеркнуло, что с президентом Украины Владимиром Зеленским Орбан встретился прежде всего для того, чтобы попросить его "рассмотреть временное прекращение огня" и "ускорить мирные переговоры", так как, мол, "правила международной дипломатии медленны и сложны". Аналитики не сомневаются, что "миротворческий" визит главы венгерского правительства в Киев приурочен специально к началу председательства Венгрии в Совете ЕС.

Между тем украинская сторона сообщала, что в ходе встречи Зеленский и Орбан обсудили двусторонние вопросы, инфраструктуру, энергетические вопросы и "как приблизить справедливый и крепкий мир". И украинский президент, по словам заместителя председателя ОПУ Игоря Жовквы, выслушав предложение Орбана, подчеркнул: Украина работает над разработкой мирного плана и проведением очередного мирного саммита, на который Россия может прийти "так или иначе".

Жовква также добавил, что Венгрия – не первая страна, обсуждающая возможное прекращение огня, но подчеркнул, что "такие [мирно-переговорные] процессы нельзя воспринимать изолированно".

Тем временем аналитики ISW считают такие разговоры опасными, ведь прекращение огня в Украине на текущих линиях вряд ли сдержит дальнейшую российскую агрессию, но оно даст России критическое время для возобновления своих сил и подготовки к будущей агрессии против Украины.

Однако Кремль, добавили в ISW, проводит усиленную информационную кампанию, направленную на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией на российских условиях, и любые российские, западные или другие попытки склонить Украину к преждевременным переговорам с Россией только ослабят Украину и будут способствовать дальнейшей российской агрессии внутри и за пределами страны.

"Недавние сообщения Орбана о прекращении огня могут подкрепить более широкое стратегическое сообщение Кремля, стремящегося установить желаемую для России оперативную паузу или убедить международных партнеров Украины оставить Украину. Российский президент Владимир Путин недавно сформулировал теорию победы, согласно которой постепенный и неопределенный российский прогресс в Украине, в конце концов, обеспечит победу России. Путин, вероятно, считает, что Россия может затягивать войну на неопределенный срок и выиграть войну на истощение, пока он сможет подрывать оказание Украине решающей международной поддержки", – отмечается в материале.

И то, что с конца 2023 года Россия медленно, но добивается успехов на поле боя, по мнению аналитиков, лишь усилит эту уверенность российского диктатора и будет побуждать его "избегать любого настоящего прекращения огня, что прекратило бы войну".

"Путин и другие высокопоставленные российские чиновники постоянно повторяли, что Россия не заинтересована в каких-либо переговорах, которые не приведут к дальнейшим территориальным уступкам Украины в областях, которые Россия еще не оккупировала. Замораживание нынешних линий в Украине даст России важную в оперативном и стратегическом отношении украинскую территорию, с которой Россия может начать новую агрессию с опытной военной и восстановленной оборонно-промышленной базой", – пояснили в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что российский диктатор Владимир Путин сделал ставку на затягивание войны в Украине. Однако Запад, уверены аналитики, может сорвать его план.