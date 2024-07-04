ВОЙНА В Украине Ночная атака шахедов: целью врага снова были объекты энергосистемы Украины

2024-07-04 09:31

В ночь на 4 июля 2024 года россия в очередной раз запустила серию беспилотников по Украине. Украинским защитникам удалось уничтожить 20 из 21-го шахеда.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов и местных властей, в ряде регионов велась противодронная работа и раздавались взрывы.

Взрывы слышали на:

  • Полтавщине;
  • Житомирщине;
  • Черниговщине;
  • Сумщине;
  • Днепропетровщине.
  • В Киевской области.

Наибольший удар врага, по предварительной информации, пришелся на Звягель в Житомирской области, там раздался целый ряд взрывов.

Напомним, что сегодня утром взрывы прогремели в Днепре и Запорожье. Россияне совершили комбинированную атаку на Днепр, применив ракеты и ударные дроны. Три человека погибли, еще 18 пострадали.

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