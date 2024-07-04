Ночная атака шахедов: целью врага снова были объекты энергосистемы Украины

В ночь на 4 июля 2024 года россия в очередной раз запустила серию беспилотников по Украине. Украинским защитникам удалось уничтожить 20 из 21-го шахеда.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов и местных властей, в ряде регионов велась противодронная работа и раздавались взрывы.
Взрывы слышали на:
Наибольший удар врага, по предварительной информации, пришелся на Звягель в Житомирской области, там раздался целый ряд взрывов.
Напомним, что сегодня утром взрывы прогремели в Днепре и Запорожье. Россияне совершили комбинированную атаку на Днепр, применив ракеты и ударные дроны. Три человека погибли, еще 18 пострадали.