На Харьковщине фиксируют повышение активности вражеских диверсионных групп

Вражеские диверсионно-разведывательные группы переодеваются в гражданское и пытаются перейти границу с Украиной ночью. Движение таких ДРГ фиксируют на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник группы по взаимодействию со СМИ 1-го пограничного отряда Александр Даниленко.
"ДРГ работают. Я недавно был на одном подразделении, и наш наблюдательный пост их вовремя разоблачил, открыли огонь. Это было ночью. Команда - "К бою", поднят весь личный состав. Где-то семь человек пытались пройти на нашу территорию, но им это не удалось, они отступили", - рассказал Даниленко.
Он напомнил, что для военных переодевание в гражданскую одежду запрещено Женевской конвенцией.
"Но для россиян это не имеет значения" - добавил Даниленко.