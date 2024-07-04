ВОЙНА В Украине На Харьковщине фиксируют повышение активности вражеских диверсионных групп

2024-07-04 10:27

Вражеские диверсионно-разведывательные группы переодеваются в гражданское и пытаются перейти границу с Украиной ночью. Движение таких ДРГ фиксируют на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник группы по взаимодействию со СМИ 1-го пограничного отряда Александр Даниленко.

"ДРГ работают. Я недавно был на одном подразделении, и наш наблюдательный пост их вовремя разоблачил, открыли огонь. Это было ночью. Команда - "К бою", поднят весь личный состав. Где-то семь человек пытались пройти на нашу территорию, но им это не удалось, они отступили", - рассказал Даниленко.

Он напомнил, что для военных переодевание в гражданскую одежду запрещено Женевской конвенцией.

"Но для россиян это не имеет значения" - добавил Даниленко.