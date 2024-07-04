ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2024-07-04 13:35

За сутки уничтожены девять танков, 17 бронированных машин, 65 артиллерийских систем, 26 беспилотников и шесть крылатых ракет. С 24 февраля 2022-го по 4 июля 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 547 470 человек (+1200 в сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.





За время войны уничтожены: