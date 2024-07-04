Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные
2024-07-04 13:35
За сутки уничтожены девять танков, 17 бронированных машин, 65 артиллерийских систем, 26 беспилотников и шесть крылатых ракет. С 24 февраля 2022-го по 4 июля 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 547 470 человек (+1200 в сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
За время войны уничтожены:
- 8132 (+9) танка
- 15600 (+17) бронемашин
- 14777 (+65) артиллерийских систем
- 1115 РСЗО
- 878 (+2) средств ПВО
- 360 самолетов
- 326 вертолетов
- 11694 (+26) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2342 (+6) крылатые ракеты
- 28 кораблей/катеров
- 1 подлодка
- 19923 (+73) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 2468 (+4) единиц специальной техники.
- 1 керченский мост