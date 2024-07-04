ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2024-07-04 13:35

За сутки уничтожены девять танков, 17 бронированных машин, 65 артиллерийских систем, 26 беспилотников и шесть крылатых ракет. С 24 февраля 2022-го по 4 июля 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 547 470 человек (+1200 в сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



За время  войны уничтожены:

  • 8132 (+9) танка
  • 15600 (+17) бронемашин
  • 14777 (+65) артиллерийских систем
  • 1115  РСЗО
  • 878 (+2) средств ПВО
  • 360 самолетов
  • 326 вертолетов
  • 11694 (+26) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 2342 (+6) крылатые ракеты
  • 28 кораблей/катеров
  • 1  подлодка
  • 19923 (+73) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 2468 (+4) единиц специальной техники.
  • 1 керченский мост
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