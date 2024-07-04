Политика Украине предложат "конкретные пути" к членству в НАТО, - Госдеп США

2024-07-04 21:37

На саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится на следующей неделе, Украине предложат конкретные пути, которые помогут сделать ее более сильным кандидатом на членство в НАТО.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

Ожидается, что в итоговой декларации будет подтверждено, что Украина станет членом НАТО, но конкретная формулировка еще согласовывается, сказал он.

"Соединенные Штаты и все союзники по НАТО сказали, что будущее Украины - в НАТО. На этом саммите мы развернем конкретные пути, с помощью которых НАТО может помочь Украине защитить себя от российской агрессии, построить будущую мощность, необходимую для сдерживания России, и осуществить необходимые реформы, чтобы сделать себя более сильным кандидатом на членство в НАТО", - сказал Джонс.

По его словам, это то, что называется "мостиком к членству" в НАТО.

"Поддержка, которую мы собираемся предоставить на саммите, действительно поможет ускорить путь Украины к членству в НАТО", - добавил он.

Ранее The Telegraph сообщало, что Украину не могут взять в НАТО из-за коррумпированности в стране.

Президент Владимир Зеленский понимает, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне.

"Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение. Это было бы знаком того, что никто не боится Путина и все уверены в руководстве США", - сказал он.