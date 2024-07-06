ВОЙНА В Украине Мобилизация по-новому: сколько мужчин обновили свои данные и что будет дальше

2024-07-06 12:30

Военные уверяют, что очереди в ТЦК уменьшатся, а нормативы посещения учреждений не предусмотрены.

Мобилизация в Украине продолжается. До окончательной даты обновления учетных данных (16 июля) у ТЦК и СП осталось менее двух недель.

ТСН.ua поинтересовался в Генеральном штабе ВСУ, сколько украинцев уже обновили свои данные в ТЦК, "Резерв+" и ЦНАП. Что делать военнообязанным после обновления данных и исчезнут ли очереди в ТЦК и СП в ближайшее время?

Вот что ответили на наши вопросы в Генеральном штабе ВСУ, получив ответы от Командования Сухопутных войск, в ведении которого находятся ТЦК и СП.

Миллион обновлений за 8 дней

– Сколько военнообязанных обновили учетные данные в "Резерве+", ТЦК и СП, ЦНАП в период с 18 мая по 18 июня?

– По состоянию на 22 июня 2024 года уточнили свои учетные данные 1 миллион 600 тысяч военнообязанных ( по данным Минобороны, по состоянию на 30 июня эта цифра уже достигла почти 2,6 миллиона человек ).

Отсрочка и бронирование – государственная тайна

– Какой процент среди обновивших данные граждан претендуют (уже получили) отсрочку или бронирование?

– Согласно статье 2.1.14 главы 2 раздела II Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом Центрального управления СБУ 23.12.2020 № 383, сведения о количестве военнообязанных, забронированных центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами, Советом АР Крым, областной, Киевской или Севастопольской городской госадминистрациями, которые задействованы в особый период в производстве вооружения (боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих к ним изделий), ГКУ, относятся к сведениям, составляющим государственную тайну.

Для ТЦК нет норм посещения

– Многих интересует, какова пропускная способность ТЦК. Сколько мужчин (ранее речь шла о 50-70 человек) может принимать за один рабочий день центр комплектования?

– Пунктом 9 Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.2022 № 154, определены задачи, возложенные на ТЦК и СП.

Количество граждан, которое может принять территориальный центр комплектования и социальной поддержки, нормативно-правовыми актами не предусмотрено.

В ТЦК за электронной очередью?

– Раньше речь шла о большом наплыве людей в центры комплектования, как можно избежать огромных очередей в ТЦК? Все ли центры оборудованы электронной очередью?

– Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск запустили электронную очередь в ТЦК и СП для обновления данных. Сервис уже работает во всех ТЦК и СП Украины в тестовом режиме.

"Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. Поэтому мы достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП. Теперь не нужно стоять в очереди для выполнения своей законной обязанности, достаточно записаться онлайн и прийти на указаное время", — рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Быстро развернуть электронную запись на прием в ТЦК и СП удалось благодаря сотрудничеству с компанией QLogic, имеющей опыт создания еЧерги для ЦНАПов.

Для записи в еЧергу нужно выбрать ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете, ввести персональные данные для записи, подтвердить номер телефона и получить сообщение с датой и временем записи.

Что делать после обновления данных

– Если мужчина обновил свои учетные данные в ЦНАП или в приложении "Резерв+", каковы его дальнейшие действия? Когда такому военнообязанному ждать повестки в ТЦК, после 16 июля?

– В соответствии с абзацем четвертого подпункта первого пункта 2 раздела II Заключительных и переходных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", во время действия Указа Президента Украины "Об общей мобилизации" от 24.02.2022 № 65/2022, утвержденного Законом Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "Об общей мобилизации" от 03.03.2022 № 2105-IX, граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу этого Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

Нужно ли идти в ТЦК без повестки

– Стоит ли приходить без повестки в ТЦК? Говорят, что в таком случае человек может получить определенное время для подготовки к службе. Так ли это?

– Согласно подпункту 5 пункта 8 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанные – лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Согласно части первой статьи 27 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", в запас ВСУ и других воинских формирований зачисляются граждане Украины, пригодные по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время и не достигшие предельного возраста нахождение в запасе. Они состоят на военном учете в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП и соответствующих органах других военных формирований.

В соответствии с абзацем первой части девятой статьи 29 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанные и резервисты, которым пришла повестка соответствующего районного (городского) ТЦК и СП (Центрального управления или регионального органа СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов Украины) на прибытие для призыва и сборы, обязаны прибыть в пункт и в срок, указанный в повестке.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 Приложения 2 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 30.12.2022 № 148 7, призывники, военнообязанные и резервисты должны лично уведомлять в семидневный срок органы, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", а также предоставлять указанным органам документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".