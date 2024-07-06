Политика Стамбульские договоренности могут стать основой для переговоров с Украиной, - путин

2024-07-06 15:30

 

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия может вернуться к так называемым "стамбульским договоренностям" о мире между РФ и Украиной.

Об этом он сказал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, проект договора между Россией и Украиной, который был якобы согласован на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, может быть фундаментом для возобновления переговорного процесса с Украиной.

"Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", - заявил российский диктатор.

Он утверждает, что "эти договоренности никуда не делись".

"Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое решение ситуации в Украине", - цитируют заявление главы Кремля пропагандистские СМИ.

По мнению Путина, Украина якобы сама отказалась от переговоров по указанию Великобритании и США.

"Они (стамбульские договоренности - ред.) были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину", - добавил он.

Напомним, 14 июня диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.

Владимир Зеленский впоследствии заявил, что переговоры с РФ могут вестись через посредников с разных континентов.

В апреле 2024 года Турция подготовила проект "мирного договора" по переговорам между Украиной и Россией, который имеет целью заморозить войну до 2040 года.

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