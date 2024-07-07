ВОЙНА В Украине Только "Господь Всемогущий" может заставить меня сойти с гонки, – Байден

2024-07-07 11:30

 

Действующий президент США Джо Байден заявил о непоколебимом решении продолжать участие в президентской гонке. Он отметил, что только "Господь Всемогущий" может заставить его передумать.

Об этом президент США Джо Байден рассказал в интервью ABC News.

Только "Всемогущий Господь" может заставить Байдена выйти из гонки

Если бы Господь Всемогущий сошел и сказал: "Джо, выходи из гонки", я бы сошел с гонки. Господь Всемогущий не спускается, – сказал Байден.

Так он ответил на вопрос журналиста, вышел бы он с выборов, если бы группа демократов попросила его об этом.

Также Байден сказал, что снова баллотируется, потому что убежден, что лучше всего понимает что нужно сделать, "чтобы вывести эту страну на совершенно новый уровень".

"Мы уже в пути. Мы уже идем", – добавил президент США об избирательной гонке.

subscriber subscriber

Еще по теме

СМИ У Трампа очень рассчитывают, что Джо Байден продолжит президентскую гонку

2024-07-05 08:26

Блинкен прокомментировал провальные дебаты Байдена

2024-07-03 18:26

Энтони Блинкен заявил, что доверие к американскому лидерству в мире стремительно возросло

2024-07-03 11:21

Эммануэль Макрон призвал французов во втором туре выборов активнее противостоять ультраправым

2024-07-03 09:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Электронные повестки и не только. Минобороны опровергло топ-5 фейков о "Резерв+"

2024-07-07 15:30

Поставки F-16 в Украину: смогут ли бетонные укрытия защитить самолеты от ударов, — эксперты

2024-07-07 14:30

Что будет, если не уплатить штраф от ТЦК: объяснение Минюста

2024-07-07 13:30

Только "Господь Всемогущий" может заставить меня сойти с гонки, – Байден

2024-07-07 11:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Электронные повестки и не только. Минобороны опровергло топ-5 фейков о "Резерв+" 2024-07-07 15:30
Поставки F-16 в Украину: смогут ли бетонные укрытия защитить самолеты от ударов, — эксперты 2024-07-07 14:30
Что будет, если не уплатить штраф от ТЦК: объяснение Минюста 2024-07-07 13:30
Только "Господь Всемогущий" может заставить меня сойти с гонки, – Байден 2024-07-07 11:30