Политика Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена в рамках саммита НАТО

2024-07-09 18:26

 

В Белом доме заявили, что на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, кроме нескольких многосторонних событий при совместном участии президентов Украины и США, Владимир Зеленский и Джо Байден также проведут отдельно двусторонние переговоры.

Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать дополнительные двусторонние встречи (Байдена – ред.). Единственное, что могу уже сейчас сказать о двух из них – с премьер-министром Великобритании и Президентом Зеленским",- проинформировал он.

Кирби не уточнил дату проведения двусторонних переговоров. Однако напомнил, что в планах саммита в Вашингтоне - заседание Совета Украина - НАТО, после чего Зеленский и Байден примут участие во встрече с лидерами двух десятков стран, подписавших соглашения о безопасности с нашим государством.

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Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена в рамках саммита НАТО 2024-07-09 18:26
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