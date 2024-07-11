ВОЙНА В Украине Союзники Украины выделяют более $1 млрд на усиление украинской ПВО

2024-07-11 08:26

США и партнеры, кроме систем Patriot и SAMP-T, в ближайшие месяцы планируют предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны. В общей сложности партнеры пообещали выделить более $1 млрд в поддержку ПВО Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов, Германии, Италии, Румынии и Украины, обнародованном в Белом доме.

В заявлении говорится, что США, Германия и Румыния предоставляют дополнительные батареи Patriot; Нидерланды и другие партнеры – компоненты Patriot для обеспечения работы батарей; Италия – дополнительную систему SAMP-T.


"Мы работаем над дальнейшим объявлением в этом году дополнительных стратегических систем ПВО для Украины", – говорится в заявлении.

Кроме того, в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, в частности, NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и системы Gepard.

Несколько членов Североатлантического союза, включая Канаду, Норвегию, Испанию и Великобританию, будут продолжать играть важную роль в обеспечении этими системами, а многие другие сторонники Украины будут помогать им в этом.

"Соединенные Штаты перенастроят плановые поставки критических перехватчиков противовоздушной обороны для иностранных войск в координации с партнерами, чтобы они были доставлены в Украину, предоставляя Украине сотни дополнительных перехватчиков противовоздушной обороны в течение следующего года", - говорится в заявлении.

Подписанты выразили благодарность коалиции из более чем 50 стран, которая продолжает предоставлять помощь Украине, Инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", которой партнеры пообещали предоставить более 1 миллиарда долларов на противовоздушную оборону Украины, а также Объединенной коалиции возможностей противовоздушной и противоракетной возглавляемой совместно Германией и Францией.

"Мы также приветствуем работу НАТО по поддержке усилий Украины по разработке совместной с НАТО интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны. Наше послание Москве и миру четкое: наша поддержка Украины сильна и непоколебима", - говорится в заявлении.

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