ВОЙНА В Украине В НАТО назначат своего представителя в Киеве - Альянс пошел на сближение с Украиной

2024-07-11 09:31

НАТО создаст новое военное командование в Германии, а также назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с альянсом. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на конференции по оборонной промышленности в Вашингтоне, передает Reuters.

Салливан заявил, что в ближайшие дни НАТО объявит о создании нового военного командования в Германии для обучения и оснащения украинских войск, а также назначит высокопоставленного представителя в Киеве для углубления отношений Украины с альянсом.

"путин не сможет нас разделить. Он не может нас переждать. Он не может ослабить нас. И Украина, а не россия, одержит победу".

subscriber subscriber

Еще по теме

В НАТО дали неутешительный прогноз по войне в Украине

2024-07-10 21:37

Байден на саммите НАТО: Украина получит пять систем ПВО

2024-07-10 19:15

Столтенберг заявил о более тесном сотрудничестве НАТО с Украиной

2024-07-10 16:48

Страны НАТО объявили о предоставлении Украине новейших систем ПВО

2024-07-10 14:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Флот Украины пополнили новейшие американские скоростные катера Metal Shark

2024-07-11 11:34

Україна уклала угоду з одним зі світових лідерів у галузі супутникових розвідувальних технологій

2024-07-11 10:27

В НАТО назначат своего представителя в Киеве - Альянс пошел на сближение с Украиной

2024-07-11 09:31

Союзники Украины выделяют более $1 млрд на усиление украинской ПВО

2024-07-11 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Флот Украины пополнили новейшие американские скоростные катера Metal Shark 2024-07-11 11:34
Україна уклала угоду з одним зі світових лідерів у галузі супутникових розвідувальних технологій 2024-07-11 10:27
В НАТО назначат своего представителя в Киеве - Альянс пошел на сближение с Украиной 2024-07-11 09:31
Союзники Украины выделяют более $1 млрд на усиление украинской ПВО 2024-07-11 08:26