ВОЙНА В Украине В НАТО назначат своего представителя в Киеве - Альянс пошел на сближение с Украиной

2024-07-11 09:31

НАТО создаст новое военное командование в Германии, а также назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с альянсом. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на конференции по оборонной промышленности в Вашингтоне, передает Reuters.

Салливан заявил, что в ближайшие дни НАТО объявит о создании нового военного командования в Германии для обучения и оснащения украинских войск, а также назначит высокопоставленного представителя в Киеве для углубления отношений Украины с альянсом.

"путин не сможет нас разделить. Он не может нас переждать. Он не может ослабить нас. И Украина, а не россия, одержит победу".