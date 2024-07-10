ВОЙНА В Украине В правительстве сообщили, когда отключения света станут менее продолжительными

2024-07-10 22:15

 

Планируется, что на некоторых энергообъектах закончат ремонтные работы.

Пока ситуация с электроэнергией у Украины остается чрезвычайно сложной. Впрочем, продолжительность отключений света может уменьшиться уже с 20 числа июля.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Глава Кабмина подчеркнул, что из-за последствий тотальных вражеских обстрелов и жары почасовые отключения продолжаются.

"В то же время в 20 числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными", — сказал Шмигаль.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщалось, что в стране временно изменят графики отключений света с 9 по 24 июля. Планировалось, что каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, в другие даты — по графикам облэнерго.

Впрочем, накануне стало известно , что "Укрэнерго" отменило график "послаблений". Проведение измерений были отменены из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме и роста потребления из-за жары.

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