Жизнь Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик назвал дату похолодания

2024-07-13 13:30

С 15 по 19 июля произойдет некоторое усиление жары.

В ближайшее время в Украине не стоит ожидать снижения температуры. В стране будет содержаться жара. Похолодание придет минимум за неделю.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"Постепенное изменение синоптических условий прогнозируется только с 20 июля", — сообщил синоптик.

По его словам, более свежий воздух начнет поступать в Украину из центральной и северо-западной Европы. Сначала прохладнее станет на западе и севере. Затем "аномальная жара отступит к востоку и в начале третьей декады месяца покинет территорию Украины".

"На смену африканскому воздуху поступит умеренная воздушная масса. Поэтому среднесуточная температура приблизится к норме для этого времени года. Вместе с похолоданием придут также и долгожданные осадки, которые должны заметно улучшить ситуацию с засухой и снизить уровень пожарной опасности", — сообщил Кибальчич.

Синоптик подчеркнул, что с первых дней июля на большей части территории Украины установилась чрезвычайно жаркая погода в результате поступления воздушных масс из тропических и субтропических районов Северной Африки и Ближнего Востока.

Кибальчич говорит, что к концу второй декады июля заметного снижения температуры воздуха не предполагается. Что больше — с 15 по 19 июля произойдет некоторое усиление жары и ее распространение на северные и частично западные регионы Украины. В этот период максимальные дневные показатели составят +33…+38°, в южных и центральных областях – местами +40…+42°.

Напомним, заместитель руководителя отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня объяснила невероятную жару в Украине. По ее словам, для первой половины июля это достаточно необычно. Поскольку в Украине по климату теплая вторая половина июля, а максимальные температуры фиксировались в первой половине августа.