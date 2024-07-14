Жизнь Украинцы с большим стажем могут получать малые пенсии: что происходит

2024-07-14 14:30

В Украине пенсионная система устроена таким образом, что со временем выплата устаревает (устаревают показатели, учитываемые в формуле расчета пенсии). Таким образом, даже с большим стажем можно получать маленькую пенсию.

Об этом говорится в публикации издания "На пенсии". По состоянию на апрель 2024 почти две трети пенсионеров получают пенсию не выше 5 000 грн.

"В нашей пенсионной системе размер пенсии зависит от количества стажа и размера зарплаты. 40 лет стажа позволяют получать пенсию в размере не менее 40% от зарплаты. А вот расчет зарплаты, которая учитывается для начисления пенсии, не очень справедлив, в частности, из-за недостаточной индексации", – отмечает издание.

Когда человек выходит на пенсию, учитывают среднюю зарплату за три предыдущих года и умножают ее на индивидуальный коэффициент зарплаты. Затем эту среднюю зарплату каждый год должны индексировать.

Но она все равно не может догнать назначаемые сегодня пенсии с учетом более современной, более высокой зарплаты. По действующему законодательству для исчисления пенсии человек мог выбрать для расчета справку о зарплате за 2 или 5 лет. То есть, была возможность выбрать самые выгодные периоды или брать зарплату за последние годы перед выходом на пенсию.

С 2004 года правила существенно изменились. Для исчисления пенсии обязательно учитывают заработную плату за все периоды работы, начиная с 1 июля 2000 г. и до момента назначения пенсии.

То есть, индивидуальный коэффициент заработной платы теперь учитывается за все годы. По желанию лица и при условии, что сохранились первичные документы о начислении, можно дополнительно представить справку о зарплате за любые 5 лет до 1 июля 2000 года. Но отказаться от зарплаты после 2000 уже невозможно.