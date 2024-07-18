Политика В ЕС уже готов план предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф

2024-07-18 14:29

Еврокомиссия "в самом скором времени" представит проект плана предоставления Украине кредитов на сумму 50 млрд долларов за счет замороженных активов россии. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает Bloomberg.

По его словам, план помощи Украине, основанный на использовании доходов от замороженных российских активов, будет обсуждаться министрами финансов и главами центральных банков стран G7 в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

"Запустить этот процесс - крайне насущная задача. Именно поэтому, а также ввиду встречи G7 на следующей неделе Еврокомиссия усиленно работает над тем, чтобы предложение было обговорено как можно скорее, что ни на есть в самом скором времени", - заявил Джентилони.

Он отметил, что в плане Еврокомиссии акцент делается на "непрерывности поддержки Украины", поскольку ЕС хочет дать четкий сигнал, что "страны G7 и другие страны мира будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".