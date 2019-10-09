Политика Сегодня в Европарламенте проведут дебаты по ситуации в Украине

2019-10-09 10:14 243

Европарламент на сегодняшнем заседании проведет дебаты по ситуации в Украине. Как указано в расписании, опубликованном на сайте Европарламента, дебаты состоятся на заседании в Брюсселе во второй половине дня.

Сегодняшнее заседание продлится с 15:00-22:00 по местному времени (14:00-21:00 по Киеву), украинский вопрос рассмотрят в конце.

В июле Европейский парламент поддержал резолюцию, в которой призвал Россию освободить украинских политзаключенных. 50 евродепутатов из шести фракций выразили желание войти в состав неформальной группы "Друзей Украины".

Напомним, нынешний Европарламент избрали в мае этого года. В предыдущем созыве, с 2014 по 2019 год, в нем также работала неформальная группа "Друзей Украины" среди евродепутатов.

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