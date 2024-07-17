ВОЙНА В Украине Необновление данных украинцев за границей: как будут наказывать мужчин

2024-07-17 20:04

 

Реализовать наказание за границей труднее, чем в Украине.

Военнообязанные украинцы, которые сейчас находятся за границей и не обновили данные до 16 июля, будут наказываться административными штрафами. Тем не менее, реализовать это будет сложнее, чем в стране.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу "єПитання".

По словам Черногоренко, пока нет единого инструмента, который бы позволил это сделать.

"Создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен уплатить штраф", — сказала замминистра.

Украинцы за границей "сохраняют связь с государством", подчеркнула Черногоренко. Поэтому должны выполнять свои конституционные обязанности — "тут не может быть какой-то отдельности".

"Все так же — административная ответственность. Просто государству будет немного сложнее реализовать это. Учитывая, что люди вынуждены были покинуть свое государство", — отмечает представитель Минобороны.

Как сообщалось, Reuters со ссылкой на украинских военных пишет, что уровень мобилизации в Украине вырос вдвое в мае и июне 2024 по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Это несмотря на то, что энтузиазм общества по отношению к военной службе ослабевает.

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