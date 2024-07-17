Необновление данных украинцев за границей: как будут наказывать мужчин

Реализовать наказание за границей труднее, чем в Украине.
Военнообязанные украинцы, которые сейчас находятся за границей и не обновили данные до 16 июля, будут наказываться административными штрафами. Тем не менее, реализовать это будет сложнее, чем в стране.
Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу "єПитання".
По словам Черногоренко, пока нет единого инструмента, который бы позволил это сделать.
"Создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен уплатить штраф", — сказала замминистра.
Украинцы за границей "сохраняют связь с государством", подчеркнула Черногоренко. Поэтому должны выполнять свои конституционные обязанности — "тут не может быть какой-то отдельности".
"Все так же — административная ответственность. Просто государству будет немного сложнее реализовать это. Учитывая, что люди вынуждены были покинуть свое государство", — отмечает представитель Минобороны.
Как сообщалось, Reuters со ссылкой на украинских военных пишет, что уровень мобилизации в Украине вырос вдвое в мае и июне 2024 по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Это несмотря на то, что энтузиазм общества по отношению к военной службе ослабевает.