Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к отметке в 600 тысяч
2024-07-17 11:21
С 24 февраля 2022 по 17 июля 2024 года общие боевые потери личного состава вражеских войск в Украине ориентировочно составили 562 510 человек (+1110 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
- 8238 (+11) танков
- 15871 (+9) бронемашина
- 15411 (+43) артиллерийских систем
- 1120 (+1) РСЗО
- 893 (+1) средства ПВО
- 361 самолет
- 326 вертолетов
- 12224 (+31) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2398 крылатых ракет
- 28 кораблей/катеров
- 1 подлодка
- 20741 (+61) единица автомобильной техники и автоцистерн
- 2586 (+9) единиц специальной техники
- 1 керченский мост