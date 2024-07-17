ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к отметке в 600 тысяч

2024-07-17 11:21

С 24 февраля 2022 по 17 июля 2024 года общие боевые потери личного состава вражеских войск в Украине ориентировочно составили 562 510 человек (+1110 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены: