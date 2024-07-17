ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к отметке в 600 тысяч

2024-07-17 11:21

С 24 февраля 2022 по 17 июля 2024 года общие боевые потери личного состава вражеских войск в Украине ориентировочно составили 562 510 человек (+1110 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

  • 8238 (+11) танков
  • 15871 (+9) бронемашина
  • 15411 (+43) артиллерийских систем
  • 1120 (+1) РСЗО
  • 893 (+1) средства ПВО
  • 361 самолет
  • 326  вертолетов
  • 12224 (+31) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 2398  крылатых ракет
  • 28 кораблей/катеров
  • 1  подлодка
  • 20741 (+61) единица автомобильной техники и автоцистерн
  • 2586 (+9) единиц специальной техники
  • 1 керченский мост

 

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