ВОЙНА В Украине Рашисты теряют значительное преимущество в использовании боеприпасов

2024-07-18 09:31

Рашисты теряют значительное преимущество над украинскими защитниками в использовании боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что если раньше россияне использовали около 70 тысяч боеприпасов, а Украина – 10 тысяч, то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч, а рф – 45 тысяч.

При этом, по словам собеседника издания, враги используют около 1300 FPV-дронов в сутки. Но украинские защитники запускают больше таких беспилотников.

Напомним, Чехия направит Украине 50 тысяч боеприпасов в июле и августе, а с сентября будет передавать от 80 тысяч до 100 тысяч боеприпасов в месяц.

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