ВОЙНА В Украине Рада приняла закон о повышении акцизов на топливо

2024-07-18 16:48



Средства, дополнительно полученные от акцизного налога, пойдут на нужды Вооруженных сил.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

"Парламент принял законопроект № 11256-2 о внесении изменений в НКУ относительно имплементации положений актов права ЕС относительно акцизного налога во втором чтении", - написал народный депутат Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

Гетманцев отметил, что принятие закона ускорит приведение законодательства Украины к нормам законодательства Европейского союза для выполнения Соглашения об ассоциации, с целью установления на уровне национального законодательства идентичных ставок акцизного налога, предусмотренных Директивой ЕС.

"Средства, дополнительно полученные от акцизного налога, пойдут на армию", - добавил нардеп.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, постепенно, до 2028 года, ставки акцизного налога на топливо будут увеличиваться и в 2028 году будут составлять:

бензин - 359 евро за 1000 л;

дизельное топливо - 330 евро за 1000 л;

сжиженный газ - 70 евро за 1000 л.

Повышение акцизов в Украине - последние новости

4 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, который установлен в Европейском союзе. Целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.

Также 4 июня в Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект № 11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.