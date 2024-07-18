ВОЙНА В Украине Рада приняла закон о повышении акцизов на топливо

2024-07-18 16:48


Средства, дополнительно полученные от акцизного налога, пойдут на нужды Вооруженных сил.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

"Парламент принял законопроект № 11256-2 о внесении изменений в НКУ относительно имплементации положений актов права ЕС относительно акцизного налога во втором чтении", - написал народный депутат Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

Гетманцев отметил, что принятие закона ускорит приведение законодательства Украины к нормам законодательства Европейского союза для выполнения Соглашения об ассоциации, с целью установления на уровне национального законодательства идентичных ставок акцизного налога, предусмотренных Директивой ЕС.

"Средства, дополнительно полученные от акцизного налога, пойдут на армию", - добавил нардеп.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, постепенно, до 2028 года, ставки акцизного налога на топливо будут увеличиваться и в 2028 году будут составлять:

  • бензин - 359 евро за 1000 л;
  • дизельное топливо - 330 евро за 1000 л;
  • сжиженный газ - 70 евро за 1000 л.

Повышение акцизов в Украине - последние новости

4 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, который установлен в Европейском союзе. Целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.

Также 4 июня в Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект № 11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

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