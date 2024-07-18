ВОЙНА В Украине Нововведения на границе: скольким мужчинам отказали в выезде

2024-07-18 18:26

 

Теперь для пересечения границы мужчинам нужен военный билет.

С 17 июля наличие военного билета стало обязательным для всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет для пересечения границы. Впрочем, пограничники не фиксируют увеличение общего количества отказов или инцидентов, связанных с этим.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "УП".

"Отказ в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа в первый день нововведения получили 87 граждан. В то же время общее количество отказов — по сравнению с предыдущим днем значительно не увеличилось. Это свидетельствует о том, что большинство мужчин сознательно подошли к необходимости иметь при себе военно-учетные документы", — подчеркнул представитель ГНСУ.

По его словам, общее количество отказов в среду 17 июля было почти 255 лицам, из которых 87 – из-за отсутствия военно-учетного документа, а 16 июля общее количество отказов составило 220.

Отдельно представитель ГНСУ добавил, что для категории мужчин, имеющих право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из военного учета по состоянию здоровья, в военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета.

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