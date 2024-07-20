Политика Не выход на границы: у Зеленского сообщили, что будет проигрышем роССии в войне

2024-07-20 11:30

Страна ведет оборонительную войну.

Поражение России – это не только выход Украины на границу 1991-го. Речь идет о тактическом поражении страны-террористки.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

Он подчеркнул, что Украина ведет оборонительную войну, ведь на нее напали. Тем временем РФ напала и ведет агрессивную войну, не соблюдая никаких конвенций, которые описывают способ ведения войны.

По его словам, Россия не только безосновательно атакует нашу страну, но и демонстративно нарушает правила ведения войны, в частности, относительно отношения к военнопленным, к гражданскому населению на оккупированных территориях, относительно ударов по гражданским объектам, инфраструктуре, использования запрещенных видов оружия.

"Я хочу понять логику людей. Если вы считаете, что нам не нужны границы 1991 года, то почему вы считаете, что Россия удовлетворится минимумом, а не реализацией всех следующих своих планов. Если убийца пришел убить и забрать все, но удалось отстоять часть и отстоять свое право на жизнь, так почему вы считаете, что убийца, который не будет наказан, не продолжит экспансию. Откуда эта иллюзия?" – заявил Подоляк.

В частности, среди целей Кремля – уничтожение украинской государственности и идентичности; убийство или депортация украинцев и заселение территории максимальным количеством граждан России с низкими эмпатией, интеллектуальным уровнем.

Подоляк отмечает, что нельзя разрешить Москве получить замороженный конфликт. Это будет означать, что РФ "не проиграла" и не будет нести юридическую ответственность, не будет платить за уничтоженную инфраструктуру, а еще "больше будет наглеть" и требовать компенсации за санкции и т.д.

"Почему люди думают, что можно говорить о границах 1991 года? Давайте этот миф разобьем. Мы говорим не о территории, а о проигрыше или выигрыше одной и другой стороны. Кто-то должен проиграть, кто-то должен выиграть. Что такое проигрыш России? Это не только территориальные проигрыши России, не надо идти к границе 1991 года. Концентрированная работа Украины и стран-партнеров должна привести к тактическим поражениям России. После эти люди должны бежать с поля боя на территорию России, где должны начаться перевороты", — заявляет Подоляк.

Политик отмечает, что "проигрыш России должен быть совсем другого типа". По его словам, "в начале войны можно было говорить, но не сейчас".

"Сегодня выживет либо демократическая коалиция, либо коалиция по обнулению международного права, созданная Россией", — заявил представитель ОП.