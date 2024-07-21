Политика Блинкен раскрыл, сможет ли Украина устоять без поддержки США в случае победы Трампа

2024-07-21 08:30

Любая новая администрация должна будет учитывать в своих решениях мощную двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что если следующий президент Штатов изменит политику, то Украина сможет устоять благодаря поддержке других союзников.

Как пишет Associated Press, таким образом чиновник в своем выступлении на Аспенском форуме по безопасности прокомментировал возможность победы экс-главы США и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на выборах в ноябре.

По его словам, любая новая администрация должна будет учитывать в своих решениях мощную двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе. В то же время Блинкен отметил, что хотя каждая администрация способна внедрять собственную политику, существуют еще соглашения по безопасности, которые с Украиной подписали США, ЕС и более 20 стран мира, включая партнеров по НАТО и Японию.

"Если бы мы отступили от этого... Подозреваю, что это возможно, но, к счастью, есть еще более 20 стран, которые делают то же самое", - сказал госсекретарь.

Кроме того, по его мнению, что Украина идет курсом, который обеспечивает, что она "будет стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом смысле".

Война в Украине - позиция Трампа

В мае 2023 года Трамп впервые заявил, что закончит войну в Украине за 24 часа, если станет президентом. Впоследствии он продолжал повторять это утверждение во время предвыборной кампании.

"Я собираюсь достичь урегулирования очень быстро... У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я - единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я смогу предотвратить Третью мировую войну, к которой мы приближаемся", - заявил Трамп.

Президент Владимир Зеленский критически прокомментировал это заявление.

"Вопрос в том, какая цена и кто будет платить? Я не имею в виду, что его (Трамп) идея в том, чтобы заставить нас платить. Но если он хочет сделать это в течение 24 часов, простой способ - это заставить нас заплатить", - возмутился он.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что Дональд Трамп - тщеславный, самовлюбленный человек, и в случае его победы на выборах для него откроется небывалая историческая перспектива стать одним из тех президентов, который был бы причастен к победе уровня Второй мировой войны, да еще и в контексте противостояния США-Россия.