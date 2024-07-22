ВОЙНА В Украине Для украинских военных утвердили четыре уровня оказания медицинской помощи

2024-07-22 10:27

В ВСУ утвердили перечень к медицинской помощи, которую должны оказывать военнослужащие с разными уровнями подготовки. О новых нормах Министерства обороны сообщила пресс-служба ведомства.

Приказ Минобороны определяет, какой объем медицинской помощи должны оказывать военнослужащие и сотрудники Сил безопасности и обороны во время ведения боевых действий, выполнения боевых и специальных задач, а также подготовки военных.

"Установление объемов домедицинской помощи - это очень важный шаг, которому предшествовала большая работа с западными партнерами, боевыми медиками и представителями профильных общественных организаций", - подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и добавила, что над документом также работали Генштаб, представители видов, отдельных родов войск (сил), а также другие составляющие сил обороны.

Она уверена, что утвержденная система аккумулирует лучший опыт Украины и стран НАТО. Она позволит сохранить жизнь и здоровье украинских воинов на фронте и повысить качество подготовки тактической медицины.

Как уточнили в Минобороны, документом вводится разделение к медицинской помощи на четыре уровня. Новые нормы устанавливают список навыков и интервенций, которые должны использовать военнослужащие для оказания помощи пострадавшим. Также там есть список лекарственных средств для оказания помощи.

В то же время, руководитель департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова убеждена, что на основе этого документа ведомство будет выстраивать современную и эффективную систему для сохранения жизни и здоровья военнослужащих на фронте. Она добавила, что объемы предоставления медицинской помощи позволят разработать единые стандарты подготовки и типовые учебные программы по тактической медицине.