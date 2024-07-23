Жизнь Ситуация с дефицитом электроэнергии в Украине улучшилась из-за снижения температуры

2024-07-23 10:26

Ситуация со светом в Украине несколько улучшилась из-за погодных условий, поскольку в последние дни жара спадает. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"До этого мы имели четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара спадает, по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации", - рассказал чиновник.

Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов россии объектов гражданской энергетической инфраструктуры.

"На сегодняшний день мы имеем дефицит, как следствие обстрелов, восемь комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации девять гигаватт - достаточно значительный объем. Поэтому задача энергетиков на сегодня - это удержать энергосистему в целостности и безопасности поставок электроэнергии", - подытожил Колесник.

subscriber subscriber

Еще по теме

Азербайджан предложил Евросоюзу поставлять газ в Европу через украинскую ГТС

2024-07-23 12:27

Украина ввела запрет на транзит российской нефти - Венгрии и Словакии грозит топливный кризис

2024-07-23 08:25

Экс-советник Трампа назвал "безумными" его планы по Украине

2024-07-22 22:15

В Раде ответили, почему Украина не закупает ракеты "Томагавк"

2024-07-22 20:48

Еще новости в разделе "Жизнь"

Сегодня после 14.00 во всех регионах Украины будут усилены графики отключений света

2024-07-23 13:35

Ситуация с дефицитом электроэнергии в Украине улучшилась из-за снижения температуры

2024-07-23 10:26

Графики отключения света на 22 июля - В пиковые часы обесточат половину потребителей

2024-07-22 12:28

Появились новые детали о возможном убийце Фарион

2024-07-21 13:30
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Сегодня после 14.00 во всех регионах Украины будут усилены графики отключений света 2024-07-23 13:35
Ситуация с дефицитом электроэнергии в Украине улучшилась из-за снижения температуры 2024-07-23 10:26
Графики отключения света на 22 июля - В пиковые часы обесточат половину потребителей 2024-07-22 12:28
Появились новые детали о возможном убийце Фарион 2024-07-21 13:30