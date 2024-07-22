ВОЙНА В Украине Не идти в ТЦК: украинцам назвали альтернативный вариант после вручения повестки

2024-07-22 20:04

 

Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец разъяснил, что делать украинцам, которые получили повестку, но хотели пойти в ВСУ через механизм рекрутинга.

Во время эфире на YouTube-канале Минобороны Украины он отметил, что получение первой повестки, которая фактически является приглашением в Территориальный центр комплектования (ТЦК) для обновления учетных данных, не препятствует возможности самостоятельного выбора военной специальности и части службы.

Бежевец подчеркнул, что граждане могут обратиться в центр рекрутинга для подбора подходящей должности и воинской части. После этого они могут прийти в ТЦК не просто по повестке, а уже с рекомендательным письмом в качестве добровольца, указав конкретную часть и должность для оформления.

"Это прямо предусмотрено всеми директивными документами, непосредственно указано в законе, и именно так и должно происходить, и происходит", - отметил представитель Минобороны.

Таким образом, Бежевец подтвердил, что у граждан есть возможность проявить инициативу в выборе места и характера службы, даже получив повестку.

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ разъяснил порядок призыва добровольцев по письменному согласию командиров.

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