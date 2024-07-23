ВОЙНА В Украине Замороженные активы рф: Боррель рассказал, когда Украина получит первые деньги

2024-07-23 16:05

По словам высокого представителя ЕС, средства пойдут на ПВО, снаряды и ОПК.

Украина получит первые деньги от замороженных в Европейском Союзе активов Российской Федерации уже в начале августа. Об этом по итогам встречи Совета министров иностранных дел стран ЕС заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, сумма составит 1,4 миллиарда евро. Средства пойдут на системы противовоздушной обороны, снаряды и оборонно-промышленный комплекс.

"Что касается доходов, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого перевода 1,4 миллиарда, который, как ожидается, состоится в начале августа, на следующей неделе. Таким образом мы собираемся не только оказывать военную поддержку Украине, но и получать от самой Украины, что, безусловно, является наиболее логичным и эффективным, что мы можем сделать", - сказал Боррель.

В то же время он назвал позорной ситуацию с задержкой помощи Украине через Европейский фонд мира. При этом он добавил, что из такой ситуации на данный момент нет конструктивного выхода. Как известно, соответствующее решение блокирует Венгрия.

"В том, что касается Европейского фонда мира, вы знаете, я потерял надежду, что он может быть разблокирован. Уже более одного года нас просят оказать давление, найти решение, сделать другие вещи... Но в эти дни это стыд. Только стыд. И не потому, что мы не можем предоставить военную помощь для Украины. А еще и потому, что эти деньги должны быть уплачены странам-членам, которые уже предоставили Украине эту военную помощь, и Украина ее получила. Эти страны-члены не получили компенсации за то, что сделали в прошлом. Поэтому они имеют немного стимулов, чтобы делать это в будущем", - констатировал дипломат.

Замороженные активы РФ - что известно

После полномасштабного вторжения России в Украину на Западе заморозили активы Москвы. Речь шла о примерно 300 млрд долларов. В Украине настаивали на передаче этих средств в виде компенсации, при этом на Западе были обеспокоены из-за юридических и репутационных рисков, которые могли бы возникнуть в случае такого шага.

В июле сообщалось, что первый транш для Украины из доходов от активов РФ поступит в ближайшее время. Как сказал министр обороны Украины Рустем Умеров, общая сумма процентов от замороженных активов РФ будет составлять примерно 2,5-3 млрд евро в год.