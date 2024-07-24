ВОЙНА В Украине Мобилизация после 16 июля: начальник ТЦК рассказал, как и кого сейчас призывают в ВСУ

2024-07-24 20:04



В ТЦК сообщили, что они будут "работать по двум категориям".

Работа ТЦК и СП после 16 июля не изменилась. Военные команды выполняют свою работу так, как выполняли ее до этого.

Об этом сообщил начальник Дарницкого районного ТЦК и СП в Киеве Владимир Новосядлый в интервью "Вечерний Киев".

"Что касается ведения учета. Здесь также: он велся, ведется и будет вестись. Не нужно, по моему мнению, разделять тех, кто обновил данные, и тех, кто не обновил. Мы будем работать по двум категориям. И будем заниматься своей повседневной работой". Все эти процедуры и алгоритмы прописаны в 560-м постановлении "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период", — отметил он.

Новосядлый напомнил, что стать на учет можно только по месту задекларированного или зарегистрированного места жительства.

"То есть, если вы здесь прописаны, или являетесь владельцем недвижимости в Киеве, то можете обратиться в районный ТЦК и СП и вас примут. Если же вы только работаете здесь, но не имеете привязки к жилью, то, к сожалению, в таком случае вам откажут", — подчеркнул начальник одного из столичных ТЦК и СП.