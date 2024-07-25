Стали известны два направления фронта, где враг наиболее активно пытается атаковать

Рашисты наиболее активно за минувшие сутки атаковали Покровское и Кураховское направления. В общей сложности оккупанты шли на штурм на 11 направлениях. За 24 часа на фронте произошло 149 боевых столкновений. Об этом свидетельствует сводка Генштаба ВСУ, опубликованная в Facebook.
На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок.
На Купянском направлении произошло восемь боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника на территории Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.
На Лиманском направлении наши войска отразили 15 штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. На этом направлении враг активно применял штурмовую авиацию.
На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Нового и Новомаркова.
На Торецком направлении враг сосредотачивал усилия неподалеку от населенных пунктов Северное и Нью-Йорк, где при поддержке авиации совершил семь атак на позиции наших войск.
На Покровском направлении нашими защитниками отражены 38 атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волчье и Карловка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где враг 32 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Времивском направлении оккупанты совершили 13 неудачных атак наших позиций возле Константиновки и Водяного. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и Урожайному.
На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку от Работина, Малой Токмачки и Новодаровки.
На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время четырех атак на оборонные позиции наших защитников.