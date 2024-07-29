ВОЙНА В Украине Могут ли мобилизовать до 25 лет: в ТЦК дали ответ

2024-07-29 21:37

Некоторых лиц, которым меньше 25-ти, могут отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Военные рассказали, могут ли мобилизовать до 25 лет.

Об этом говорится в заявлении Одесского областного ТЦК и СП. В военкомате обращают внимание на то, что в соцсетях часто можно увидеть такие заголовки: "Помогите! ТЦК мобилизовало парня, а ему еще нет 25 лет! Произвол".

ТЦК и СП объясняет: действительно, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать. В частности, если мужчина прошел срочную службу в мирное время; если мужчина окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность.

Также "ограниченно годный", то есть признанный военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время, но годный в военное время. "Согласно законодательству с апреля 2024 года нет статуса "ограниченно годный". Люди, которые его имели, остаются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет", - говорится в сообщении.

То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Согласно новому законодательству, после нее человек может получить следующие статусы: годен к службе; годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны; непригоден к военной службе с исключением с воинского учета; временно непригоден - требуют лечения, отпуска, освобождения от выполнения служебных обязанностей; непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев

В военкомате также назвали нормативную базу, на которую надо ориентироваться. Нормативная база: законы "О внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", приказ Министерства обороны Украины "Об утверждении изменений в положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

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На сегодня нет юридических оснований для отправки электронных повесток. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

По его словам, сейчас для этого отсутствует нормативно-правовая база. Поэтому, юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должна быть юридическая основа.