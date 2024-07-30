ВОЙНА В Украине Теперь украинцы могут получить военно-учетный документ в "Дії": инструкция

2024-07-30 16:05

 

Документ из "Дії" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или приложение "Резерв+".

Отныне военно-учетный документ с QR-кодом можно получить на портале "Дія". Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"Военно-учетный документ с QR-кодом необходим во многих жизненных ситуациях от трудоустройства до прохождения проверки на блокпостах. Теперь вы можете сформировать его на портале "Дія" и при необходимости распечатать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ с "Дії" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или приложение "Резерв+". Так каждый может проверить корректность информации в реестре "Оберіг", в частности о бронировании.

Как получить документ:

  • для начала необходимо авторизоваться на портале "Дія";
  • выбрать сервис Военно-учетный документ;
  • подать заявление;
  • подписать заявление электронной подписью.

После этого в течение 10 минут документ появится в кабинете гражданина на портале "Дія".
"Дія" - последние новости

24 июня в государственном приложении "Дія" был запущен бета-тест свидетельства о браке, разводе и смене имени.

28 июня стало известно, что Кабинет министров принял постановление, по которому в государственном приложении "Дія" будут отображаться медицинские данные граждан. Украинцы смогут через "Дію" зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), а также выбрать семейного врача и подать или разорвать декларацию.

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В 2025 году Украине потребуется помощь союзников на сумму в 12-15 млрд долларов 2024-07-30 15:37
Разоблачена схема оформления фиктивного отцовства для выезда из Украины 2024-07-30 12:27