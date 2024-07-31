ВОЙНА В Украине Мужчин с инвалидностью мобилизуют в ВСУ в августе: кого это касается

2024-07-31 19:15



Лица, которым была установлена группа инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти ВВК. Однако некоторые категории мужчин освобождаются от этого требования.

В Украине мобилизовать в ряды ВСУ не могут некоторых граждан, в том числе и лиц с инвалидностью. Однако существуют исключения.

Кого из лиц с инвалидностью мобилизуют в ВСУ

Согласно закону о мобилизации от 18 мая, на военную службу не призывают мужчин с инвалидностью любой группы. Такие граждане могут вступить в армию по собственному желанию.

Отсрочка от мобилизации возможна, если группу инвалидности лица подтвердят заключением ВВК.

Кроме этого, человек с инвалидностью II и III группы, которая была установлена после полномасштабного вторжения, должен пройти повторную перекомиссию. Это нужно для подтверждения группы инвалидности. Лица, группа инвалидности которых не будет подтверждена ВВК, могут быть мобилизованы в армию.

Кому не нужно проходить перекомиссию

Мужчинам с инвалидностью не нужно проходить перекомиссию, даже если группа была установлена после 24 февраля 2022 года. В частности, это возможно в следующих случаях:

когда инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения или уменьшения группы;

в случае инвалидности вследствие заболеваний, ранений, полученных на военной службе;

в случае инвалидности из-за отсутствия конечности, кистей, стоп, одного из парных органов;

если инвалидность была установлена из-за онкозаболеваний, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Напомним, адвокат Сергей Дубок рассказал, что мужчин, которые не обновили данные до 16 июля, оштрафуют. Также наказание грозит тем, кто не стал на воинский учет.



Ранее спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в Украине не наблюдается острой необходимости в снижении призывного возраста. Он отметил, что количество мужчин, которые обновили данные, значительно превышает потребности ВСУ.