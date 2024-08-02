Жизнь Жительница Киевщины отправила по почте в Швейцарию бесценную трипольскую вазу

2024-08-02 18:28

Государственная таможенная служба Украины помешала попытке незаконного вывоза древней вазы археологической культуры Кукутень-Триполье.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вазу изъяли из международной почтовой отправки. За сопроводительными документами в посылке, которую жительница Киевщины отправила в Швейцарию, следовали одежда и подарок. Однако во время таможенного контроля этого отправления киевские таможенники обнаружили керамическое изделие с очевидными признаками старины, поэтому направили его на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

По оценкам экспертов, предмет, предоставленный на экспертизу, - это расписной сосуд на поддоне. Такие изделия характерны для культурного сообщества Кукутень-Триполье эпохи энеолита. Специфика морфологии и особенности росписи дают основания утверждать о принадлежности сосуда к середине V тысячелетия до н. э. Аналогичные по форме и росписи вазы происходят из поселений в долине Днестра. Верхняя роспись вазы - сложный сюжет в виде стилизованных змей, а нижний - полуовальных дуг. Ваза состоит из склеенных керамических фрагментов, на подлинность которых указывает уровень сохранности, а также аналогии формы и росписи. Несмотря на современное вмешательство, ваза имеет подлинную составляющую, которая является предметом археологии и имеет культурную ценность.

Законодательство Украины предусматривает, что на вывоз культурных ценностей за границу требуются разрешительные документы. Таких документов таможенникам предоставлено не было.

Относительно отправительницы Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.