ВОЙНА В Украине В Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

2024-08-03 09:30



В Турции спустили на воду второй корвет класса "Ada" "Гетман Иван Выговский", который построили для Украины.

Источник: министр обороны Украины Рустем Умеров, новостной ресурс Clash Report, "Милитарный"

Детали: Умеров сообщил, что вместе с первой леди Еленой Зеленской принял участие в спуске на воду украинского корвета "Гетман Иван Выговский".

Церемония спуска на воду состоялась на верфи RMK Marine в Стамбуле. На ней были также командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа, владелец компании Baykar Халюк Байрактар и председатель Меджлиса Мустафа Джемилев.

Корветы "Гетман Иван Выговский" и "Гетман Иван Мазепа", из-за российской агрессии строились в Турции.

Первый корвет 29 мая вышел на ходовые испытания.

По данным издания "Militarnyi", украинские корветы класса "Ada" вооружены 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой, 12,7-миллиметровыми дистанционно управляемыми установками STAMP, радарами системы управления огнем, системами спутникового, системами радиоэлектронной борьбы и системами постановки дипольных помех Mk 36 SRBOC.

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