Политика Войну надо закончить на украинских условиях, - Зеленский

2024-08-04 12:30

Он отметил, что украинскую Формулу мира возможно реализовать, потому что мировое большинство давит на Кремль.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость завершить войну на условиях Украины и для этого считает возможным реализовать Формулу мира.

Об этом он сказал в традиционном вечернем обращении. Также глава государства поблагодарил военных за удары по российским аэродромам, НПЗ и логистике.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что ВСУ нужно разрешение Запада на дальнобойные удары по российской территории, особенно по местам, откуда оккупанты запускают по Украине ракеты, "шахеты", бомбы. "Нам нужно это решение, чтобы мы могли действовать всем оружием, которое может быть эффективным", - сказал он.

"Мы должны защитить жизни наших людей и завершить войну на украинских условиях. И каждый удар, который точно отвечает России на ее авиабомбы, который уничтожает российскую логистику и базы, который усложняет оккупанту пребывание на нашей земле - каждый такой удар приближает справедливое окончание войны", - выразил убеждение Зеленский.

Президент отметил, что украинскую Формулу мира возможно реализовать, потому что мировое большинство давит на российские власти, не поддерживает их военную активность и "хочет вернуть стабильность международным отношениям".

"... Настоящий мир будет. Будет, если не проявлять слабости и придерживаться курса на справедливость", - убежден украинский президент.

Формула мира Зеленского

В ноябре 2022 года в Индонезии состоялся саммит G20, на котором Зеленский представил украинскую формулу достижения мира из 10 пунктов.

Это радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания войны.