ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обновленные данные Генштаба

2024-08-05 11:33

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 5 августа.

Сообщается, что за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

"По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара (задействовал, в частности, 74 УАБ), совершил 4890 обстрелов, 97 из них - из реактивных систем залпового огня. Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Кругляковка, Лозовая Харьковской области; Григоровка, Курдюмовка, Торецк, Часов Яр, Трудовое, Александрополь, Воздвиженка, Новогродовка, Гродовка, Екатериновка, Богоявленка, Времовка Донецкой области и Лобково и Новоданиловка на Запорожье", - говорится в сводке Генштаба.

Украинские защитники эффективно противодействуют вражеским намерениям.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по скоплениям живой силы противника, поразили одну артсистему и три пункта управления российских оккупантов, сообщают в Генштабе.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около пяти разных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в сторону Петропавловки - провел две атаки.

На Лиманском направлении наши войска отразили восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отбиты восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. У последней враг провел пять из указанных выше атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, где произошло более половины всех боев, а также Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клещиевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк - провел здесь почти 80 процентов всех боестолкновений. Кроме того, штурмовал вблизи Железного и Северного. Активно бомбардировал Торецк и его окрестности - нанес 14 авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отразили 30 атак. Основные усилия враг сосредотачивался в районах Желанного и Новоалександровки - там произошла почти половина от общего числа боев.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковеевки и Карловки. В общей сложности враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении оккупанты совершили шесть штурмов наших позиций. Три из них состоялись возле Водяного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку от Малой Токмачки. Еще две атаки враг провел в районе Работино и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время двух боестолкновений.